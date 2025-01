Man verso la Fiorentina? Intanto il Parma sta per chiudere per il suo sostituto

La Fiorentina si muove con insistenza per Dennis Man e il Parma sta già lavorando per sostituirlo.

Come riportato da Fabrizio Romano, i dialoghi sono in corsa tra i viola, il Parma e l'entourage dell'esterno offensivo. Il Parma dal suo canto sta per chiudere per Jacob Ondrejka dal Royal Anterp. È lui il giocatore individuato per sostituire Man in caso di partenza. 7 gol e 5 assist in campionato quest’anno per Ondrejka, una partita e un gol in nazionale maggiore svedese. Si tratta di un classe 2002 di piede destro, che gioca sia a sinistra che a destra.