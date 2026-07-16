C'è anche l'Atalanta di Sarri nella corsa per un esterno della Fiorentina

Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina, sembra tra i partenti in casa viola. Tuttosport nomina la sua ultima pretendente, che arriva dalla Serie A.

Interesse da Bergamo

Sul quotidiano si legge che, qualora l'Atalanta vendesse Bellanova (che ha mercato in Premier League), sono due i nomi in cima alla lista di Sarri per rimpiazzarlo: uno è Savona, del Nottingham Forest, e uno è proprio Fortini.

Dato in partenza

La situazione tra il classe 2006 e la Fiorentina è quella di uno stallo totale: il ragazzo andrà in scadenza e non sembra esserci l'intenzione di rinnovare. Piaceva molto anche al Torino: nei prossimi giorni si delineeranno meglio le trattative.