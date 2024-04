Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Salernitana: sorpresa Castrovilli sulla trequarti. Barak fa il centravanti, Kayode torna titolare

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato le sue scelte per la gara di oggi contro la Salernitana. In porta c'è Terracciano, mentre sulle corsie esterne in difesa ci sono Kayode e Parisi. Al centro della difesa gioca la coppia formata da Ranieri e Martinez Quarta, a centrocampo giocano Maxime Lopez e Duncan. In attacco tocca finalmente Castrovilli per la sua prima gara stagionale sulla trequarti con Ikone e Sottil, nel ruolo di prima punta c'è a sorpresa Barak. Va inizialmente in panchina Kouame.

Salernitana (4-4-1-1): Ochoa, Pierozzi, Pirola, Fazio, Bradaric; Tchaouna, Legowski, Basic, Salomon; Candreva; Ikwuemesi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikone, Castrovilli, Sottil; Barak.