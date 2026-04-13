Il giornalista Stefano Mattei, ex Rai, ha parlato a Radiosei della sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Dura la sua critica al presidente biancoceleste Lotito.

Sulla gara di stasera

“Fiorentina-Lazio è una delle tante gare inutili di questo finale di stagione. Indipendentemente dal risultato, la Lazio sempre nona resterà. L’obiettivo è Bergamo, è questa la data cerchiata in rosso, la sfida che vale tutta la stagione”.

E su Lotito

“Stamattina convocazione Lega che riguarda l’elezione di giugno per il prossimo presidente federale. Quasi tutti fanno il nome di Malagò, tranne Lotito. Oggi il presidente della Lazio sarà più interessato a questa riunione o alla gara di Firenze?“.