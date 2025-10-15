DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: i dubbi della Fiorentina nel cuore della sosta e verso il Milan

Questa sera torna in onda - eccezionalmente di mercoledì - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà della preparazione della sfida contro il Milan e della situazione fisica del centravanti Moise Kean. Ma non solo: seguite la puntata per non perdervi nessun commento sulla vostra squadra del cuore.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'agente Eugenio Ascari, il personal trainer e tifoso viola Francesco Filippelli e lo studente pilota di aerei Mido Mohamed. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Il link alla DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl