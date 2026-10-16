Paratici lavora sottotraccia per il mercato di gennaio. Occhi viola su un talento del Sassuolo
Lipani lotta con Konè
Paratici si muove sottotraccia per rinforzare la Fiorentina nel mercato di gennaio. Il Direttore sportivo del club gigliato ha messo nel mirino un giovane centrocampista del Sassuolo.
Messo nel mirino
Come scritto questa mattina da TMW, la squadra viola monitora con attenzione il centrocampista classe 2005 Luca Lipani. Nel club emiliano dal 2023, il giovane mediano sembra essere definitivamente sbocciato in questo inizio di stagione sotto la guida di Alberto Aquilani.
La politica del club
La Fiorentina, che conta in rosa solo 5 centrocampista, potrebbe muoversi per aumentare l'organico nel reparto, con un giocatore in linea con gli acquisti del mercato estivo. Lipani è infatti un giocatore giovane, di prospettiva e dall'alta qualità tecnica.
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