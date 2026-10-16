Il Galatasaray non molla la presa su Oulai. La Fiorentina chiamata a prendere una posizione, incontro in vista?
Il Galatasaray continua a seguire con interesse Christ Inao Oulai. Secondo le indiscrezioni provenienti del sito sportivo turco Sabah Spor, il club di Istanbul starebbe pianificando un incontro con la Fiorentina per discutere del centrocampista ivoriano.
Interesse dalla turchia
Un inizio di stagione sottotono quella del centrocampista ivoriano, per il quale la Fiorentina ha investito una cifra attorno ai 30 milioni di euro questa estate. Difficile dunque che i viola si privino del giovane centrocampista dopo soli 6 mesi a Firenze.
Valutazione e formula
Secondo il portale turco, nei prossimi giorni i due club si incontreranno per capire le possibilità dell'affare, la valutazione della Fiorentina e la possibile formula per portare a compimento la trattativa.
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