Vanoli: "Siamo una famiglia e chiedo al popolo viola di starci vicino per uscire da questa situazione"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è proiettato alla partita contro la Juventus di sabato prossimo: “Non parlerei di prestazione della svolta. Sappiamo benissimo quanto valga questa partita per i tifosi. Quello che vorrei vedere è un grosso impegno, una ferocia all’interno della gara e non abbattersi nelle difficoltà. Riuscire a cambiare questo trend sarebbe importante. I giocatori si devono concentrare sul presente e fare il meglio nel corso della partita. Questo è quello che chiederò a me stesso e ai giocatori”.

Poi ha aggiunto: “Quando ho messo il piede qua dentro, ho detto qual era la mia preoccupazione: capire dove siamo. Per ottenere grandi successi è un po’ come viaggiare nelle montagne russe. Non posso parlare più avanti del giorno dopo giorno e bisogna essere uniti per uscire da queste situazioni. Siamo una famiglia che comprende tutti e in questo momento chiedo anche al popolo viola di esserci vicino per uscire. Noi dobbiamo essere i trascinatori di tutto questo. Non si può cambiare mentalità in pochi giorni, bisogna dare qualche pillola poco per volta”.