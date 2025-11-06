L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti è intervenuto su Lady Radio per parlare della crisi che sta attanagliando la Fiorentina.

“Sono stati giorni di generale isterismo, si rincorrevano nomi su nomi per i ruoli di ds e allenatori. Alcuni nomi erano più una nostra speranza, ad esempio Giuntoli e Maldini che non sono stati nemmeno contattato. Ero sicuro che per il ruolo di ds sarebbero ricaduti su una scelta interna, la logica non è cosa di questa società. Non hanno mai capito l'importanza del risultato sportivo per far crescere l'azienda, che cosa significa confrontarsi con altri manager. Non l'aveva capito nemmeno Barone, che era il vero presidente della Fiorentina. L'esonero di Pioli è arrivato tardi sulla tabella di marcia, inoltre avrei cominciato a contattare dei manager di spessore pagandoli per segnalare Pioli ad altri club, in modo da togliermi il pensiero dello stipendio da pagargli. In 54 anni di vita non ricordo la Fiorentina ultima in classifica, né tutte le dimissioni che ci sono state negli ultimi anni. Questa proprietà sta battendo record su record, tutti negativi però".

“Vanoli? Più che allenatore dovrà fare da psicologo”

Su Vanoli: “Si sono proposti un sacco di tecnici, ma bisogna fare un distinguo dettato dagli obiettivi che hai. Al momento, secondo me, la Fiorentina deve pensare a salvarsi e vincere la Conference. Vanoli è un buon tecnico, della scuola di Conte, ma in questo momento lui deve lavorare sulla testa dei giocatori, perché per com'è la situazione abbiamo bisogno più di uno psicologo che di un allenatore. Palladino? Regola numero uno del direttore sportivo non assecondare i capricci dei giocatori. Che poi, sembra che tutto il gruppo lo rivolesse: so per certo che De Gea, ad esempio, se fosse rimasto Palladino sarebbe andato via”.

“Ci fanno i cori sulla Serie B”

Infine: “La Fiorentina è una squadra che arrivava terza, quarta, ora si celebrano i settimi e i sesti posti. Quello che mi fa incazzare è che ci sono tifosi che girano l'Italia per seguire la Fiorentina e si sentono cantare ”l'anno prossimo giochi di sabato" dalle tifoserie avversaria. Ma il signor Ferrari la sa questa cosa o no?".