Martedì si saprà l'orario della sfida tra Fiorentina e Bologna, in programma per la prossima giornata

Un calendario in evoluzione: al termine di questa 36sima giornata si saprà l'orario della sfida tra Fiorentina e Bologna, in programma martedì 18. A riportarlo è La Nazione.

Sarà martedì il giorno decisivo, ossia il primo dopo la chiusura della giornata in corso di Serie A. La 37sima e penultima giornata, che vedrà i felsinei di mister Italiano in campo al Franchi in quello che potrebbe essere uno scontro diretto, si giocherà tutta domenica 18 maggio: tuttavia, come accaduto negli ultimi anni, la Lega suddividerà i match in blocchi con partite che vedono squadre impegnate per gli stessi obiettivi, quali quelli per lo Scudetto, per l'Europa e per le retrocessioni.