La Nazione parla di “mistero Kean”: in attesa dei convocati per la partita di Venezia, previsti oggi pomeriggio, il giornale si sofferma sull'assenza di comunicazione da parte della Fiorentina sulle condizioni del suo bomber.

Stavolta non c'entrano (per fortuna) viaggi all'estero e motivi familiari: Kean ha un problema di natura fisica, patito all'ultimo scatto della sfida contro il Betis, al termine di 120' sfiancanti. La preoccupazione c'è stata sin da subito, ma per fortuna gli accertamenti non avrebbero riportato niente di grave. Tuttavia, la società viola non ha commentato sulla situazione del suo numero 20, e arrivati a questi punto, alla vigilia di Venezia, le chance di vederlo si fanno sempre più dubbie. Filtra pessimismo, ma tutto dipenderà dalla rifinitura di stamattina: Palladino già ieri ha provato la coppia Beltran-Gudmundsson, che insieme nelle tre partite giocate (contro Cagliari, Empoli e Betis) hanno raccolto rispettivamente un gol e un assist. Fiorentina, quindi, che arriva “coperta” all'esame di lunedì, ma l'eliminazione in Conference e il modesto rendimento dell'islandese lasciano tanti dubbi.