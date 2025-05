Verso Venezia, Kean resta a rischio per un guaio muscolare. E così l'attacco della Fiorentina resterebbe in mano ai soliti

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, nella gara contro il Real Betis, non è riuscito a imporsi e ha disputato una partita faticosa. Nei suoi 120 minuti, l'ultimo pallone inseguito è stato quello ‘fatale’, dove ha sentito un dolore alla coscia. Il classe 2000 è apparso abbasta preoccupato in merito alle sue condizioni, che saranno rese note oggi dalla Fiorentina.

Kean salta Venezia? La soluzione (non) esiste

Ciò che è certo, secondo quanto riportato da La Nazione, è che Kean resta a forte rischio per la trasferta a Venezia. E chissà per il finale di stagione. Rimedio? Non ci sarà neanche il suo sostituto di questa squadra, Nicolò Zaniolo, squalificato per due giornate. Restano i soliti due, Albert Gudmundsson e Lucas Beltran: nessuno dei due è un centravanti, uno dei due (l'argentino) ha qualità da mezzala e si orienta sulla trequarti. Questo passa in convento.