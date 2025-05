Oltre il danno anche la beffa. Kean esce malconcio dalla partita contro il Betis. E a Venezia...

Tre partite fondamentali aspettano ora la Fiorentina. 270 minuti che saranno decisivi per il raggiungimento (o meno) di un piazzamento valido per la qualificazione ad una coppa europea. I viola dovranno vincere tutti e tre i match rimanenti per sperare ancora nell'Europa, ma potrebbero affrontarli senza il loro bomber…

Le condizioni di Kean

Come detto da Palladino in conferenza stampa l'attaccante della Fiorentina Moise Kean è uscito acciaccato dal campo al termine della sfida contro il Betis. Le sue condizioni saranno dunque da valutare nelle prossime ore e non è escluso che la squadra viola debba affrontare la sfida del Penzo contro il Venezia senza il suo goleador.

La sfida del Penzo

Non sarà dunque una trasferta facile per la Fiorentina che, obbligata a portare a casa i tre punti, dovrà risollevarsi subito dalla delusione della semifinale di Conference. Senza contare che la squadra di Eusebio Di Francesco venderà cara la pelle nel tentativo di portare a casa qualche punto che potrebbe essere fondamentale nella loro corsa salvezza.