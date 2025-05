L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così dopo l'eliminazione dalla Conference League per mano del Real Betis: “Indubbiamente c'è tanta delusione, volevamo regalare la finale ai tifosi, alla società, al presidente e soprattutto ai ragazzi che anche oggi hanno dato tutto dall'inizio alla fine, finendo la partita stremati. C'è tanto dispiacere e rammarico, ma bisogna accettare il verdetto del campo, abbiamo affrontato una squadra piena di campioni. Il primo gol è stato magistrale, poi siamo stati bene a riprenderla e nel secondo tempo siamo stati padroni del campo. Nel nostro momento migliore abbiamo preso il gol del 2-2 su una lettura che dovevamo fare meglio. Adesso dobbiamo essere bravi ad azzerare e pensare solo al campionato, ci sono nove punti a disposizione e ottime possibilità di fare bene”.

Poi ha aggiunto: “Il calcio è fatto di episodi, le due partite sono state molto aperte ed equilibrate. Sul secondo gol potevamo ragionare in maniera migliore, i difensori non hanno curato un dettaglio che poi si è rivelato decisivo. Kean? Vediamo come sta domani, valuteremo con lo staff medico le sue condizioni”.

Sul campionato: “Abbiamo tre finali, abbiamo l'obbligo e il dovere, nonché l'ambizione, di fare risultato perché è ancora tutto aperto e le concorrenti hanno degli scontri diretti. La partita di lunedì la devo preparare soprattutto a livello mentale, i ragazzi ci tenevano un sacco e non sarà facile fargli passare questa delusione”.

Sui cambi: “Mi aspettavo molto di più da chi è entrato, anche se il momento della partita non era facile ma qualcuno doveva fare meglio. Sostituzione di Adli? Era in difficoltà nel primo tempo, veniva preso spesso a uomo e in più non era nella condizione fisica ottimale. Non ha fatto una buona partita a livello tecnico e ho preferito inserire Richardson che infatti è entrato molto e ha fatto un buon lavoro da play. Cataldi? Non credo di recuperarlo per Venezia".