Un'ottima Italia Under 19 cala il tris nel test contro l'Austria. Titolare il giovane viola Harder

Buon test per la Nazionale Under 19 guidata dal ct Corradi. L'Italia batte per 3-0 l'Austria in un'amichevole allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro.

Gara sbloccata da Kevin Bruno poco dopo il quarto d'ora, poi gli Azzurrini raddoppiano al minuto 84 con Giacomo Stabile, per poi dilagare nel recupero con l'ultimo pallone disponibile dell'incontro, trasformato in gol da Filippo Scotti.

Protagonista un giovane viola

Nella vittoria odierna dell'Italia, si è reso protagonista il centrocampista della Fiorentina Primavera Jonas Harder. Novanta minuti in campo per il classe 2005, autore di un'ottima prestazione. Suo il calcio d'angolo per Stabile, che realizza il momentaneo 2-0.

I prossimi impegni della Nazionale

Ottimo successo per l'Italia Under 19, anche in vista di una settimana piena di impegni. Dal 20 al 26 marzo la Nazionale disputerà tre gare valide per la qualificazione ai prossimi Europei, contro Spezia, Repubblica Ceca e Georgia.