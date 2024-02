Il Torneo di Viareggio inizia bene per la Fiorentina di Papalato. Poker di gol ai serbi della Stella Rossa, Ofoma protagonista

Un debutto in scioltezza al Viola Park per la Fiorentina nel Torneo di Viareggio. La squadra viola, guidata da Christian Papalato, ha battuto con un rotondo 4-1 la Stella Rossa nella prima sfida del girone.

Ofoma sugli scudi, segnano anche Deli e Cuomo

Il vantaggio lo firma Ofoma nel primo tempo su perfetto assist di Spaggiari, raddoppio di Deli in apertura di ripresa, al 50', dopo uno scambio ancora con Ofoma. Tris viola grazie ancora ad Ofoma che supera anche il portiere, quindi poker di capitan Cuomo, lesto a trafiggere il portiere serbo Minskovic in area di rigore sugli sviluppi di un corner, al 66esimo. Rete della bandiera degli ospiti con Tucker, al minuto 76.

Il tecnico della Fiorentina, Christian Papalato

La prossima gara del torneo

Adesso un giorno di stop per il variegato gruppone viola, composto da giocatori di Fiorentina Primavera, Under 18 e Under 17, che tornerà in campo mercoledì prossimo per la sfida tutta toscana contro la Carrarese, ancora al Viola Park.

Il tabellino della gara

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Ciraudo (86' Turnone), Cuomo, Kouadio (74' Lucchesi), Scuderi (91' D'Amato); Trapani (86' Keita), Deli; Spaggiari, Puzzoli (86' Generali), Padilla; Ofoma (74' Bertolini).

A disp.: Conti, Galassi, Giusti, Gozzini, Lopez, Martini, Palazzesi, Vascotto. Allenatore: Christian Papalato