Borghi: "Firenze ha scaricato la Fiorentina. E questo è molto peggio della contestazione"

Il noto giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato la gara tra Fiorentina ed Hellas Verona nel consueto recap della giornata di Serie A video sul suo canale YouTube.

Le parole di Borghi

“La Fiorentina sta vivendo un dramma che adesso sta sfociando in tragedia. La squadra è completamente rasa al suolo, anche per come è arrivata la sconfitta contro l'Hellas. Anche i totem stanno crollando: Kean fa un enorme fatica a segnare, De Gea costa dei punti, perfino lui. Il pareggio sarebbe stato pochissimo, ma almeno non una sconfitta. E invece, sull’ultimo pallone della partita, prende gol".

Non si vede la luce

"Ora mi sembra evidente che il problema non fosse in panchina. La piazza ha completato scaricato la squadra e questa cosa è ancora peggiore della contestazione. Manca ancora metà campionato, e la squadra ha la qualità per vincere più partite di fila, ma i segnali sono cupi già da tempo e non si intravede la luce neanche per sbaglio”.