Pallegrini: "Non ci interessa pareggiare con la Croazia, vogliamo dominare e vincere"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dal match chiave per la qualificazione agli ottavi di finale: "Ovviamente l’atmosfera non è come dopo la partita con l’Albania. Per bravura della Spagna e per nostre responsabilità non abbiamo fatto una partita all’altezza dell’Italia. E’ stata una partita difficile ma che ci può consigliare su ciò che ci aspetta dopo. Il nostro sguardo, la nostra mente sono già alla prossima partita. Il nostro obiettivo è superare il gruppo e daremo tutto per riuscirci".

Due risultati su tre contro la Croazia, ma non influenzerà il vostro modo di giocare

"No, assolutamente no. Noi affronteremo la Croazia per fare ciò che vogliamo fare, dominare la partita e vincerla".

Servirà più testa o cuore?

"Serviranno tutti e due perché solo una o l’altra cosa non ti fa andare avanti. Il cuore serve perché quando indossi la maglia della nazionale, rappresenti un’intera nazione. Bisogna tenere a mente che è una responsabilità grande e bisogna avere la personalità necessaria per assumersi questa responsabilità. E poi ci vorrà testa perché in partite così importanti sono i dettagli a fare la differenza e in quelli la testa ti aiuta tanto".