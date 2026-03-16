La probabile formazione della Cremonese: tante bestie nere viola nelle idee di Nicola ma assenza grave in difesa

Sono in diversi nella rosa della Cremonese ad aver già segnato alla Fiorentina, a partire da Bonazzoli che è lo spauracchio numero uno e farà coppia probabilmente con Vardy. Ma occhio a Djuric, che negli ultimi anni ha spesso fatto male.

Nel 3-5-2 di Nicola mancherà Baschirotto ma non Luperto, anche lui fatale per la Fiorentina alla prima giornata, con la maglia del Cagliari.

Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy.