Clamoroso in casa Napoli: l'agente di Osimhen valuta azioni legali contro il club partenopeo. Il motivo? Il profilo Tiktok!

Scene che hanno del clamoroso in casa Napoli… tutto per colpa del profilo Tiktok! Il club azzurro, infatti, sul proprio account in questo specifico social, ha pubblicato video irrisori riguardanti Victor Osimhen che non sono piaciuti al calciatore stesso, ma soprattutto al suo agente.

Roberto Calenda, infatti, afferma su X di non aver gradito il tentativo goliardico del Napoli: “Non è accettabile quanto accaduto su Tiktok. Sono stati resi pubblici e poi inutilmente cancellati filmati irrisori nei confronti di Victor. Il fatto è grave e crea un danno serissimo al giocatore. Valuteremo di intraprendere azioni legali”.