Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva, rispondendo a un tifoso del Napoli che si lamentava del comportamento die tifosi viola sabato sera al Franchi.

Le parole del tifoso

“Quello che è successo al Franchi è stato scandaloso e vergognoso. Cori contro Napoli e contro i napoletani e mai nessuno fa niente. Nessuna squalifica del campo o Daspo…”

La risposta di Cecchi

“Io l'ho vista da casa, se è vero che è successo io da fiorentino mi scuso. Ma quando parlo con i tifosi viola che vanno a Napoli mi raccontano le stesse cose che subiscono aggressioni e altro. Negli stadi esiste una zona franca della quale dobbiamo vergognarci tutti. Purtroppo albergano comportamenti incivili e inaccettabili. Ormai succede ovunque. Dobbiamo emarginare questa violenza, non altrui, ma la nostra. Io stigmatizzo chi tra i viola fa questo. Se continuiamo a fare il derby della violenza altrui non ne usciamo più”.