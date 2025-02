Italiano fa il colpaccio: l'Atalanta esce dalla Coppa Italia per mano del Bologna

Al via i quarti di finale di Coppa Italia, iniziati stasera con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Atalanta: colpo grosso di Italiano, che elimina i bergamaschi con uno 0-1.

La cronaca della partita

Partita che vede i padroni di casa fare il gioco, impegnando Skorupski in più riprese sia prima, che dopo l'intervallo. Il secondo tempo vede Gasperini inserire i neo-acquisti Maldini e Posch (ex della partita) per provare a cambiare passo, ma è Italiano a trovare il cambio vincente inserendo Castro al 78simo: l'argentino classe 2004 trova la rete del vantaggio all'80simo da distanza ravvicinata, con un bel colpo di testa su calcio piazzato di Lykogiannis.

I felsinei andranno a sfidare la vincente del quarto di finale dell'Allianz Stadium, in programma il 26 febbraio, tra Juventus ed Empoli. Appuntamento a domani sera, invece, per un altro quarto di finale, quello che vedrà di fronte Milan e Roma.