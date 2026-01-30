Disasi rifiuta la Viola! La Fiorentina torna su un vecchio pallino, ma il tempo scorre...

La difesa resta la priorità della squadra mercato viola. L'innesto di un giocatore che aumenti esperienza e solidità al reparto arretrato gigliato è quanto mai essenziale per una corsa salvezza che passa inevitabilmente dalla riduzione dei gol subiti.

Il rifiuto

Il nome buono sembrava quello di Axel Disasi. Il francese è ai margini al Chelsea e quest'anno ha collezionato solamente due presenze. Nonostante ciò il classe ‘98 ha chiuso le porte alla Fiorentina, preferendo rimanere ai Blues per giocarsi le proprie carte. Un'altra opzione che sfuma per la Fiorentina, segno evidente del poco appeal che genera in questo momento la squadra viola.

Un vecchio sogno

Un altro nome che sembrava aver declinato l'offerta della Viola è Radu Dragusin. Dal Viola Park però continuano a sperare in un colpo di scena; l'operazione resta complicata, ma a pochi giorni dalla fine del mercato il romeno non ha ancora trovato una sistemazione, la volontà di lasciare il Tottenham potrebbe portareanche ad accettare la destinazione Firenze. Attenzione però al Milan, che in queste ore potrebbe decidere di affondare il colpo. Lo scrive il Corriere dello Sport.