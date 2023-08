Alla fine Zaniolo è pronto a volare in Inghilterra: ecco le cifre dell'affare con l'Aston Villa

Come scrive il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, si sta per concretizzare l'affare che porterebbe Nicolò Zaniolo all'Aston Villa. Il centrocampista del Galatasaray, che è stato seguito in passato anche dalla Fiorentina, sbarcherebbe in Premier League per una cifra intorno ai 3 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 più 7 di bonus.

Se poi il riscatto dovesse concretizzarsi, il club inglese sarebbe pronto a far firmare al classe '99 un contratto di 5 anni. Dopo le tante voci su un suo possibile trasferimento, alla fine il futuro di Zaniolo potrebbe essere in Premier.