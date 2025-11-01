Fagioli, il tempo per aspettarti non c'è più mentre Nicolussi cerca la leadership lasciata a Venezia. Galleggia solo De Gea

Si fa fatica ad andare oltre David De Gea nell'attuale Fiorentina: lo spagnolo è l'unico che in questa stagione si sta tenendo su una linea di galleggiamento, non esente da errori, ma quantomeno su livelli di accettabilità. Chi è chiamato per l'ennesima volta a dare una risposta concreta invece è Nicolò Fagioli, in tandem con Nicolussi Caviglia.

Il tempo per attendere il classe 2001 è finito, scrive La Gazzetta dello Sport, e dopo la panchina dei due a Milano, domani con il Lecce si dovrebbe rivedere proprio questa coppia. Nicolussi con l'esigenza di ritrovare una leadership lasciata a Venezia e diventare più decisivo negli ultimi trenta metri. Fagioli con quella di prendere in mano un reparto che per doti tecniche dovrebbe essere già suo.