La Ternana espugna Palermo con un ottimo Amatucci. Iachini perde ancora, la Reggiana di Bianco rosicchia un punto

Nel martedì sera di Serie B, la colonia Fiorentina della Ternana può finalmente sorridere. Grande serata per le Fere, che espugnano Palermo con un sontuoso 2-3 e conquistano punti preziosissimi per staccare gli ultimi tre posti della classifica. Protagonista assoluto il classe 2004 Raimondo, di proprietà del Bologna, con una doppietta. Molto bene anche il centrocampista viola Lorenzo Amatucci, impeccabile soprattutto in fase difensiva e sui contrasti. Titolare anche il difensore Christian Dalle Mura.

Male il Bari di Iachini

Soffre ancora, invece, il Bari di Beppe Iachini. L'ex allenatore viola ha subito portato nuova linfa con due vittorie nelle prime due gare, ma è incappato in altrettante sconfitte. A Catanzaro passano i giallorossi con un 2-0 senza appello, reti di Vandeputte e Iemmello.

Bianco al centro della Reggiana

Nel tardo pomeriggio, ha giocato anche la Reggiana di Alessandro Bianco. I granata sono un po' in difficoltà, con la vittoria che manca da un mese; oggi il quarto pareggio nelle ultime cinque, in casa contro il Sudtirol (1-1). Per il centrocampista della Fiorentina, altri 90 minuti nelle gambe e un ruolo sempre più da protagonista.