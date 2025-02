Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato le parole di ieri di Palladino in conferenza stampa per poi proiettarsi sulla sfida col Lecce di domani al Franchi.

‘Non c’è tempo per inserire i nuovi calciatori, parole di Palladino di circostanza'

“Le parole di Palladino sembrano molto di circostanza, non sostanza. Il momento è di difficoltà, non può parlare di avere altro tempo per inserire i nuovi calciatori, perchè non ce n’è. Deve capire come schierarli e che deve cambiare qualcosa sotto il piano del gioco e della tattica. Mi sembra strano che Commisso non abbia parlato con Palladino, in ogni caso una chiamata nei momenti di difficoltà può essere un sostegno per il tecnico. Se la Fiorentina continua così, Commisso qualche riflessione credo inizierà a farla”.

La Fiorentina di Galbiati per la gara col Lecce

“La difesa a tre ora credo sia imprescindibile per esaltare sulle fasce Dodô e Gosens, con Pongracic Comuzzo e Ranieri dietro. In mezzo al campo darei spazio a Ndour assieme a Cataldi e Fagioli, Beltran e Zaniolo in attacco”.