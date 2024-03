Berruto: "Quella di stasera è una delle ultime chance che il Torino ha per restare attaccato al treno europeo. Belotti in granata..."

Questo pomeriggio l'ex ct della Nazionale di Pallavolo, adesso deputato della Repubblica Italiana, Mauro Berruto ha detto la sua sulla sfida di questa tra Fiorentina e Torino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Nonostante tutto va sottolineato come la squadra di Juric arrivi da un periodo difficile, da due partite importanti e difficili che avrebbero chiaramente potuto indirizzare diversamene la rincorsa dei granata ad un piazzamento europeo. Sono convinto che all’interno dello spogliatoio siano coscienti dell’importanza della sfida di questa sera: le due sconfitte con le romane incidono tanto e le ultime speranze per raggiungere l'Europa passano dalla sfida contro i viola. Contro Roma e Lazio il Torino ha giocato bene, soprattutto con i biancocelesti, ma se non segni è ovvio che queste squadre ti castigano. La difesa granata è solida ma Milinkovic Savic ha avuto alcune disattenzioni importanti, soprattutto con la Roma: dopo le ultime due stagioni super, il portiere serbo ultimamente sta dimostrando di avere un periodo di flessione. Il portiere ha delle grandi qualità con i piedi, ma ha dimostrato tanti punti deboli sopratutto tra i pali. Ogni tanto sembra che stacchi la spina”.

Ha poi concluso parlando della rapporto tra i tifosi granata ed il Gallo Belotti, clamorosamente inclinato dopo la cessione alla Roma di due anni fa: “La storia d’amore tra Belotti ed i tifosi del Torino non credo sia discutibile, tutti (giocatore e tifosi) hanno ben presente che insieme abbiamo fatto grandi stagioni: con i suoi gol è riuscito ad entrare nella storia del club. E’ anche vero che la storia si è conclusa veramente male, con il giocatore che è scappato a Roma nel silenzio più totale senza neanche aver modo di dire addio all’ambiente granata, che lo ha sempre sostenuto in ogni momento della sua carriera al Toro”.