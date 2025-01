Corriere dello Sport-Stadio: Le voci incontrollate su Palladino e Tudor

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Viola capovolta”. E ancora: “Dalla rabbia di Pradè alla lista dei rinforzi”.

Pagina 20

Apertura sul mercato: “Fiorentina un tris sotto osservazione”. Sottotitolo: “Luiz Henrique del Botafogo con Man del Parma come prima alternativa per la fascia destra e Maldini trequartista di spinta”. In taglio basso: “Gud, metamorfosi che preoccupa”. Di spalla il commento: "Il problema

è che manca la squadra".

Pagina 21

Ancora mercato: “Kouame per Sanabria Viola e Toro allo scambio”. Sottotitolo: “L’ivoriano corteggiato da diversi club di Serie A: granata in pole per chiudere la trattativa”. Occhiello: “Le voci incontrollate su Palladino e Tudor”. E infine c'è: “Per Folorunsho una wild card per domenica”.