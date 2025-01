Il dito puntato da Pradè. La Fiorentina si cautela con un altro allenatore qualora la situazione dovesse precipitare

Dopo la sconfitta rimediata lunedì scorso dalla Fiorentina contro il Monza, il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha detto parole pesanti, puntando il dito in primo luogo su quei calciatori che sembrano aver tirato i remi in barca.

Ce l'aveva anche con Palladino?

Ma non solo. Ci sono state esternazioni che potrebbero essere riferite anche al tecnico Raffaele Palladino: “Si cambia regime, si cambia il nostro modo di essere, di pensare. La mattina si arriva, si va via la sera tardi”.

Contatti con Tudor

E secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, ci sarebbero stati contatti tra la Fiorentina e Igor Tudor. Il quarantaseienne croato, reduce dall'esperienza alla Lazio finita lo scorso giugno con le sue dimissioni, è uno dei fedelissimi di Daniele Pradè che nel 2018 lo portò con sé a Udine. I viola si starebbero cautelando per non farsi trovare impreparati nel caso in cui la situazione con l'attuale tecnico dovesse precipitare.