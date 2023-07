Niccolò Pierozzi e l'arrivo a Fanfani in carrozzina: il comunicato della Fiorentina sulle sue condizioni

Come vi abbiamo raccontato poche ore fa, il terzino destro della Fiorentina Niccolò Pierozzi si è presentato in carrozzina alla clinica Fanfani. Il suo arrivo in tali condizioni ha colto di sorpresa i numerosi giornalisti presenti, che si trovavano lì per le visite mediche di Arthur.

In questi minuti la Fiorentina ha pubblicato un report medico sui propri canali ufficiali, specificando come Pierozzi sia stato sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi a visite specialistiche ed esami diagnostici per problematiche addominali.