Brutte notizie per la Fiorentina: Pierozzi entra da Fanfani in carrozzina

Arrivano brutte notizie per la Fiorentina. Pochi minuti fa, infatti, il calciatore Niccolò Pierozzi si è presentato in carrozzina all'ingresso della clinica Fanfani, la stessa in cui poco prima era entrato anche Arthur.

Al momento non ci sono novità sull'entità del presunto infortunio, né quale parte del corpo potrebbe essere coinvolta. Solo che il ragazzo, il terzino classe 2001 (la scorsa stagione in prestito alla Reggina), è stato trasportato in clinica con l'ausilio di una carrozzina.

A breve, ulteriori aggiornamenti.