VIDEO FN - Un Arthur molto sorridente alle visite mediche: ecco il nuovo acquisto della Fiorentina!

Arthur Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur, è sbarcato a Firenze nella serata di ieri. Adesso il calciatore brasiliano si trova presso la clinica ‘Fanfani’ per le consuete visite mediche di rito, prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina.

Come potete osservare dal video raccolto da FiorentinaNews.com, il centrocampista di proprietà della Juventus ha speso anche qualche secondo per scattarsi dei selfie con i tifosi viola. Il giocatore, molto sorridente, che non ha rilasciato dichiarazioni, è poi entrato nella clinica per gli accertamenti medici del caso. Nelle prossime ore, la firma sul contratto e il trasferimento al Viola Park.