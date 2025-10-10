In arrivo a Firenze gli agenti di Dodô: c'è la volontà di svoltare per il rinnovo. Ecco quando potrebbe arrivare la firma

Prove di disgelo da la Fiorentina e gli agenti di Dodô, con l'esterno brasiliano che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la società viola in scadenza nel 2027.

Sembrava tutto fatto, poi…

Sembrava tutto fatto per la firma, con la società viola che aveva accontentato il giocatore in tutto e per tutto. Poi, qualche mese fa, il brusco stop della trattativa e l'incrinamento dei rapporti tra Fiorentina e entourage.

Svolta vicina

Lo stesso staff che segue il giocatore, però, adesso sarebbe in arrivo al Viola Park per provare a sbloccare la situazione. La firma non sarà immediata, ma c'è la volontà di rimettersi a parlare per siglare un accodo fino al 2030. Il tutto, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe andare in porto a gennaio.