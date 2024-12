Champions League, Italiano non segna ed è (quasi) eliminato. La Juve approfitta della crisi nera di Guardiola e il Milan...

Questa sera erano impegnate ben tre squadre italiane in Champions League. Il prossimo avversario della Fiorentina, il Bologna di Vincenzo Italiano, non è andato oltre lo 0-0 a Lisbona contro il Benfica. Ai lusitani il VAR ha annullato una rete dopo pochi minuti, era stata segnata da Pavlidis.

La Juventus di Thiago Motta, che veniva dal 2-2 proprio con il Bologna, ha battuto il Manchester City di Guardiola, in crisi nera. Anzi, nerissima. 2-0 con rete di Dusan Vlahovic, l'ex Fiorentina ha sbloccato il match, chiuso poi da McKennie.

L'altra italiana, il Milan, ha vinto, anche se solo nei minuti finali, contro la Stella Rossa di Belgrado. Gol nel primo tempo di Leao, pareggio nella ripresa dell'ex Torino Radonjic e gol vittoria al 87' di Tammy Abraham. 2-1 il finale di San Siro, Fonseca ritorna alla vittoria dopo il KO di Bergamo.

Con questi risultati, la situazione del Bologna si fa critica: ancora non sono ufficialmente eliminati ma dovrebbero vincere entrambe le prossime due gare per sperare nell'ultimo posto per i playoff. Molto meglio invece Milan e Juventus: i primi sono a quota 12, mentre i bianconeri a 11. Al momento andrebbero entrambe ai playoff.