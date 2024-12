Bonfantini: "Juventus? Vogliamo riscattare il 4-0 dell'andata, daremo spettacolo"

Agnese Bonfantini, attaccante della Fiorentina Femminile in prestito dalla Juventus, è stata intervistata nel corso del programma su Radio Bruno ‘Toscana al Femminile’:

“La Juve non ha mai perso ma nemmeno noi in casa in campionato. Sarà una partita combattuta e vorremo dare spettacolo. Sarà una partita come tutte le altre per me, sento solo la pressione di vincere e arrivare a tre lunghezze dalla Juve. Il gol? È un extra, io in primis penso alla squadra”.

“Il campionato è molto combattuto, si possono perdere punti contro qualunque squadra. Il nostro gruppo è forte, possiamo affrontare chiunque. La gara di andata? Avevamo mollato dopo il 2-0, domenica sarà importante rimanere unite”.

“Alla Juve toglierei Caruso e Cantore, le giocatrici più forti delle bianconere. Supercoppa con la Roma? Le finali hanno sempre quel qualcosa in più, vogliamo regalare un trofeo ai nostri tifosi”.

“Milan in Coppa Italia? Anche per quella partita mi aspetto grandi emozioni, ma la finale per noi vorrà dire qualcosa di più”.