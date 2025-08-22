L'ex Fiorentina Nikola Milenkovic, incontrato recentemente in amichevole, è in forza al Nottingham Forest e si prepara alla seconda stagione in Inghilterra. In un clima che, però, è tutt'altro che positivo. Il club giocherà addirittura in Europa League, con la retrocessione del Crystal Palace in Conference -assieme alla Fiorentina-, eppure si registra altissima tensione.

Ne parla il tecnico Nuno Espirito Santo in conferenza stampa, in riferimento al noto carattere fumantino del presidente Marinakis (anche numero 1 dell'Olympiakos): “Prima c'era un ottimo rapporto, ci sentivamo praticamente ogni giorno e scambiavamo opinioni. E ho sempre avuto questo buon rapporto, ma non adesso. Ora è cambiato, non è più buono. Non so perché. Sono sempre preoccupato, ma i rapporti sono cambiati”.