Graziani: "La stagione di De Gea è altamente negativa, sembra impaurito. Vanoli deve decidere se continuare a dargli fiducia"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "De Gea sta facendo una stagione altamente negativa, non è più presente come l'anno scorso e ti dà l'impressione che sia un portiere impaurito. Sta a Vanoli decidere se continuare a dargli fiducia oppure no, solo lui può saperlo, anche se a dire il vero le alternative al momento non ci sono. Speriamo di non arrivare mai alla situazione in cui siamo obbligati a togliere De Gea dalla porta. Vanoli? Quando arrivi in una realtà in cui le cose non vanno bene non è facile cambiare. All'interno della Fiorentina c'è un virus per il quale nessuno riesce a trovare la medicina giusta, questo sarebbe valso per chiunque".

“Un allenatore nuovo ora servirebbe a poco”

Poi ha aggiunto: “Un allenatore nuovo ora che cosa potrebbe portare in così poco tempo? Ora bisogna solo sperare che questi giocatori sappiano tirarsi fuori dalla situazione e capiscono che la Fiorentina deve pensare a sé stessa, non ai risultati degli altri campi. Il ritiro può essere una soluzione, a volta sono gli stessi calciatori a chiedere di passare qualche giorno insieme. Non so però se questo potrebbe bastare a risolvere i problemi che ci sono, peraltro il ritiro è stato già fatto durante questa stagione”.