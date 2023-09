Christensen titolare in campionato? Contro l'Atalanta potrebbe arrivare il terzo indizio. Il precedente di Gollini... da non imitare

Due partite sono poche per potersi fare un'idea definitiva sulla situazione portieri in casa Fiorentina. Domenica, però, potrebbe arrivare il terzo indizio che fa una prova. Se Christensen dovesse partire titolare contro l'Atalanta, forse non ci sarebbero più dubbi sulle gerarchie: il danese in campionato, Terracciano in Conference League (almeno per ora).

Una gestione che, se vogliamo, ricorda quella attuata da Italiano all'inizio della scorsa stagione. Gollini sembrava il titolare designato per il campionato, tanto da scendere in campo anche contro una big come il Napoli. Poi, però, gli errori ripetuti dell'ex atalantino convinsero (e costrinsero) il tecnico della Fiorentina ad affidarsi esclusivamente a Terracciano.

La questione non cambia sotto questo punto di vista: Christensen dovrà convincere per guadagnarsi il posto da titolare. Al netto dell'errore sul rigore contro l'Inter, il danese nelle prime due partite non si è comportato male, ma la strada è ancora lunga e le cose da dimostrare tantissime. La partita contro l'Atalanta, in questo senso, sarà senz'altro un bel banco di prova.