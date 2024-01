De La Fuente: "Siamo a metà strada per il nostro obiettivo stagionale. La squadra è cresciuta molto"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha introdotto la partita contro la Juventus, vero e proprio big match della giornata di campionato in programma domani. Ecco cosa ha detto ai canali del club: “La squadra è cambiata e cresciuta molto. In partite come questa, devi essere tante cose insieme: operaio, agguerrito, aggressivo con tanta motivazione. E noi cercheremo di essere tutte queste cose insieme”.

“Siamo a metà strada”

Sugli obiettivi stagionali: “Siamo esattamente a metà strada per il nostro obiettivo. Domani sappiamo che ci aspetta una gara difficilissima, anche la Juventus ha una buonissima squadra e ha raggiunto un livello alto di maturità. Dobbiamo continuare a dimostrare di essere a buon punto”.