In Consiglio comunale ha parlato il capogruppo della Lega Federico Bussolin, intervenendo sulla questione Padovani e il possibile intervento della Fiorentina sui lavori di ampliamento, dopo che la commissione ha respinto la richiesta di rinvio al voto per la variazione a bilancio. Queste le sue parole:

"Stiamo parlando dell'ampliamento dell'impianto per il rugby. Io non ce l’ho con il rugby. Ma il paradosso è che proprio il Padovani è l’opzione B per la Fiorentina se non potrà giocare al Franchi. C'è un po' di ipocrisia se si punta a sostenere il rugby e altri sport, se poi c'è sempre dietro il calcio.

Noi non sappiamo se la società viola sta pensando se intervenire o meno, perché la previsione di 7mila posti non è utile per le partite di Serie A. Il rugby che pur vive di espansione, prevede numeri nettamente inferiori. Ampliare e migliorare è bello e giusto, ma è una priorità spendere 10 milioni per questo stadio? Il non detto in questa delibera è molto. Il Comune si va a infilare in una matassa ingarbugliata, perché l'ampliamento è insufficiente ai posti per la Serie A e non si sa cosa vuole fare la Fiorentina. Dall'altra parte c’è il rischio che si giochino due campionati lontano da Firenze".

A fargli eco Jacopo Cellai, vice capogruppo di Fratelli d'Italia: “Questi 10 milioni si possono usare per tantissime altre cose. Chi glielo spiega alla città perché si interviene sul Padovani e non su tanti altri impianti? Non fate finta che la Fiorentina non esista”