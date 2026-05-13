Legge Bove, l'incontro tra l'ex Fiorentina e La Russa per discutere delle misure salva-vita

Passi avanti su un tema importante quale quello del primo soccorso, anche e soprattutto in ambito sportivo. Al lavoro, su questo punto, l'ex giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, protagonista di quel Fiorentina-Inter che lo vide accasciarsi a terra per via di un malore.

Il disegno di legge

Come noto, Bove si è spesso espresso vocalmente sulla necessità di formare e informare sui temi della consapevolezza e della prevenzione di casi analoghi al suo, e lo scorso novembre ha ‘prestato’ il proprio nome per il disegno di legge che, fra le altre cose, mira a inserire corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado e per gli istruttori sportivi. E come attestato dallo stesso giocatore - oggi in forze al Watford - sui propri canali social, nella giornata di ieri c'è stato un incontro con Ignazio La Russa, Presidente del Senato, per discutere vis-a-vis della possibile nuova legge.

L'incontro

“Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e volevo ringraziarlo per l’ospitalità. È stato un incontro molto cordiale e abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso e sono molto contento di come è andato l’incontro. Spero che il disegno venga approvato. Lo ringrazio ancora per l’ospitalità perché è stata una giornata davvero piacevole per me, anche come esperienza, avere la possibilità di visitare il Senato è motivo di grandissimo orgoglio”, il commento di Bove.