Motta: "Gli errori arbitrali ci sono stati e ci saranno sempre. Le polemiche? Siamo tutti responsabili. Gli arbitri vanno aiutati"

Questo pomeriggio l’allenatore della Juventus Thiago Motta, durante la conferenza stampa alla vigili del derby d’Italia contro l’Inter, è tornato a parlare dei tanti errori arbitrali delle ultime settimane, e delle conseguenti polemiche. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non credo che Simone Inzaghi patisca le mie squadre, non la vedo così. Il Bologna ha messo in difficoltà l'Inter. Né io o Inzaghi entriamo in campo. Sono storie diverse, cose che cambiano. Inzaghi grande allenatore. Rispetto molto Inzaghi. Lo vedo un allenatore serio, continua nella sua linea, difficilmente esce dalla normalità dell'essere umano, poi viene l'allenatore. Non lo conosco personalmente, è la mia visione da fuori. Ho stima. Allena i prossimi avversari, con umiltà domani in campo bisogna entrare al massimo, fare le cose giuste per avere più probabilità di vincere”.

“Inter squadra fortissima ma non mi sento sfavorito”

Ha parlato anche delle molte polemiche arbitrali dell’ultima settimana: ”Se mi sento sfavorito? Rispetto l'opinione di tutti, lui è l'allenatore dell'Inter. Mi sento bene perché vedo la squadra bene, vedo i ragazzi bene, con grande energia. Mi sento veramente bene quando mi sveglio e vengo a lavorare. Sono concentrato sulla partita. Abbiamo avuto tempo per recuperare, qualche dettaglio per essere attenti, ma vedo la squadra bene e mi sento in questo momento tranquillo, spero che possano mantenere la tranquillità domani. Iniziare bene la partita di domani e fare le cose per bene per meritare la vittoria”.

“Gli errori arbitrali ci saranno sempre, tocca a noi reagire diversamente”

Ha poi concluso:”Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Sono il primo a sbagliare, come posso giudicare. Rispetto l'opinione di tutti e quando si iniziano delle polemiche siamo tutti responsabile, anche voi. Si parla anche troppo, ma fa parte del gioco, va accettato e sperando sempre che la prossima partita, che è domani, si sbagli il meno possibile. Ci saranno tre squadre: la nostra, l'Inter, gli arbitri. Serve aiutarli. Come si aiutano? Zero simulazioni, nessun fallo con violenza, eravamo a un estremo e siamo passati all'altro. Se riusciamo a gestire, sicuramente lo spettacolo sarà migliore per tutti noi e per il pubblico. Tutti vogliono vincere, ma bisogna meritarlo, e si vuole vedere un grande spettacolo. Il tifoso allo stadio e chi paga alla televisione. E' anche vostra responsabilità, fare un giudizio sulle cose fatte bene e andiamo in avanti sulla strada giusta".