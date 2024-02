Il giornalista Enzo Bucchioni, direttore di Italia7, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina e non solo. Varie le tematiche affrontare dall’opinionista, di seguito i passaggi più importanti.

‘Il presidente della Fiorentina non ha illuso nessuno’

“Commisso ha sempre detto che ha i soldi ma vuole stare attento ai bilanci. Evidente il modus operandi, rispecchiato da acquisti come Beltran, giovani che possono portare una plusvalenza spendendo anche tanto. Non ha illuso nessuno. Chiaro che sia stato sbagliato qualcosa e magari le aspettative dei tifosi sarebbero più alte, evidente che siano stati fatti degli errori se dei giocatori presi in estate non ne gioca neanche uno, ovvio che non abbiano funzionato ma il mercato è fatto anche di queste cose".

‘Squadra in difficoltà fisica, perchè non puntellare il centrocampo?’

"La Fiorentina da due mesi è spenta fisicamente e questo mi preoccupa. Perchè non mettere dentro un centrocampista in più e giocare 3-5-2 o 4-3-1-2. Ora serve mettersi nelle mani di Belotti e Beltran, Gonzalez non sta bene e deve entrare nella ripresa. In vantaggio a Empoli avrei tolto Nico o Sottil e smesso di giocare, conservando l’1-0 conquistato a fatica. Quando si è con l’acqua alla gola occorre provare a salvarsi, non continuare a bere".

‘Se si prosegue con questo gioco significa che c’è unità d'intenti'

“La squadra con Italiano è andata oltre le possibilità, giocatori che valevano 6 li abbiamo visti valere 7. Bisogna fare attenzione a tirare troppo la corda. Magari ci sono dei calciatori che non ce la fanno più a fare il calcio di Italiano, se si va avanti per una strada significa che c’è ancora l’appoggio della squadra e dello spogliatoio”.