Mazzarri intanto stila i convocati per la Fiorentina in Supercoppa: dentro anche Zielinski e Cajuste ma in condizioni precarie

Per il Napoli è già tempo di pensare alla Supercoppa, archiviata la gara di ieri con la Salernitana, e il tecnico Walter Mazzarri ha stilato la lista dei convocati per il torneo che si disputerà in Arabia. Dentro anche gli acciaccati, o sicuri assenti come nel caso di Meret: in forte dubbio in tal senso ci sono sia Cajuste che Zielinski, ricordando che Anguissa e Osimhen saranno impeganti in Coppa d'Africa.