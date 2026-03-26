Ndour protagonista con gol e giocate di livello nell'Italia Under 21 che passeggia sulla Macedonia. Gli Azzurrini raggiungono la Polonia

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra l'Under 21 dell'Italia e Macedonia del Nord, in programma questo pomeriggio allo stadio Castellani di Empoli, e valida per le qualificazioni al prossimo mondiale di categoria. Dopo novanta minuti tutto sommati gestiti senza troppi pensieri, al novantesimo il risultato finale premia gli azzurrini: la partita termina con il punteggio di 4-0.

Un risultato che non è mai stato in discussione

E tra i protagonisti della sfida c'è anche un giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando del centrocampista classe 2004 Cher Ndour, reduce da una delle sue migliori prestazioni con la maglia azzurra. Il mediano viola oltre ad esser colui che ha sbloccato la sfida con un colpo di testa ravvicinato già nel primo tempo, sfruttando un cross di un compagno, dimostrandosi anche fondamentale per la gestione del risultato. Nella ripresa invece sono arrivate anche le reti di Lipani, Ekhator e di Fini, arrivato nei minuti finale su calcio di rigore. Buona prestazione anche per Comuzzo, molto piu a suo agio rispetto alle ultime uscite con la maglia della Fiorentina. Solo un tempo per l'ex viola Kayode, che subentra dopo l'intervallo al posto dell'altro ex viola Favasuli.

Azzurrini in testa al Girone E ma con una partita in piu rispetto alla Polonia

Con i tre punti di questo pomeriggio gli azzurrini salgono a 18 al primo posto al parimerito con la Polonia, che però ha giocato una partita in meno. e saranno impegnati solo domani pomeriggio in casa contro l'Armenia. L'Under 21 tornerà in campo martedì prossimo in Svezia alle ore 18.30