Questo pomeriggio il giornalista di Tuttoudinese Stefano Pontoni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare della squadra di Kosta Runjiaic. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Quella che la Fiorentina si troverà davanti lunedi non è un Udinese in super salute: sia a causa degli infortuni che di risultati. E’ vero che a Monza ha trovato una vittoria importante, è vero che a 20 punti e nona in classifica, ma rispetto all’inizio roboante siamo in una fase di flessione. Ma se a quesa squadra togli giocatori come Payero e Lovric, Okoye che dovrà star fuori fine a stagione, sono tutte assenze che pesano sull’economia tecnica dell’Udinese. Abbiamo 10/12 giocatori che ci fanno alzare l’asticella, e poi tutto il resto sono giovani in rampa di lancio. Se mancano quelli che dovrebbero fare la differenza è normale che si possa avere degli alti e bassi”.

“Ricordiamoci da dove parte quest'Udinese: ci siamo salvati negli ultimi minuti"

Ha poi parlato del nuovo tecnico: “L’Udinese l’anno scorso si è salvata nell’ultima mezzora dell’ultima giornata di campionato sul campo del Frosinone. Quindi va sottolineato che veniamo da una stagione disastrosa. Quest’anno abbiamo una posizione mediana di classifica, e già questo è un cambiamento positivo. Runjiaic ha portato qualche innovazione: una mentalità diversa rispetto al passato. Adesso non deve commettere gli errori dei suoi predecessori, Sottil su tutti: non dovrà diventare conservativo nelle scelte, ma dovrà avere coraggio. Anche da questo punto di vista lunedì avremo molte risposte in questo senso, voglio capire se verrà riproposto il 3-5-2 delle ultime settimane. Siamo in una rivoluzione a metà, tra quello che siamo e quello che vorremmo realmente essere. Sono comunque convinto che avremmo potuto avere sicuramente qualche punto in piu: quest’anno l’Udinese ha tappato diverse partite. Il tecnico è comunque al suo primo anno quindi ha ancora bisogno di tempo, il suo bilancio è però finora positivo. L’obiettivo resta quello di centrare la salvezza”.

“Lucca è il centravanti vero. Lovric alla Fiorentina? Forse 10 milioni erano troppi”

Ha poi concluso: “Lucca ad Udine è stato molte volte criticato, probabilmente perche su di lui le aspettative erano alte. Molti lo criticano perchè eravamo ad un attaccante diverso, ovvero Beto. Il portoghese ra un giocatore che si buttava negli spazi sfruttando la profondità, molto diverso dal classe 2000 che è arrivato a sostituirlo. Lucca è un centravanti vero, il classico numero nove. I gol lui continua a farli, per me il suo apporto resta positivo. E’ vero che va servito bene, ma se tu lo servi degnamente è uno dei piu bravi nel suo ruolo. Lovric? E’ stato molto vicino alla Fiorentina, poi la valutazione fatta dall’Udinese mando tutto all’aria: effettivamente 10 milioni però erano troppo per il croato. A Firenze dovrebbe esserci, ma non sappiamo ancora se giocherà titolare o a partita in corso”.