Corriere Fiorentino: L’affare Paratici-viola si farà, ma c'è un dubbio...
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Apertura per: “Intrigo a Londra”. Ovvero: “L’affare Paratici-viola si farà, il dubbio è quando: il Tottenham infatti lo vorrebbe tenere per tutto gennaio. Intanto va avanti la rivoluzione”.
Il nuovo inizio di Vanoli
In taglio basso invece leggiamo: “Spirito di gruppo, Fagioli e l’idea del 4-3-3 Il nuovo inizio di Vanoli, in attea di rinforzi”. Sottotitolo: “I segnali di crescita fanno sperare, ma il gioco deve migliorare. Il ritorno di Fazzini”.
