Mille modi per riprendersi la Fiorentina, Martinez Quarta ha scelto il più inaspettato (e conveniente). E adesso...

L’infortunio di Yerry Mina aveva fatto preoccupare e non poco l’ambiente viola, nonostante gli zero minuti giocati dal centrale colombiano. La Fiorentina, infatti, ha deciso di non rinforzare ulteriormente il suo reparto difensivo né con il mercato, né con gli svincolati, lasciando a Italiano dopo poche partite appena tre centrali a disposizione: Milenkovic, Quarta e Ranieri, oltre al giovane Comuzzo.

A impensierire erano soprattutto le condizioni di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino che è stato ad un passo dall’addio in estate e autore di un inizio di stagione non propriamente indimenticabile, macchiato da diversi errori. Dopo essersi affidato più volte alla coppia Ranieri-Milenkovic, Italiano ha però dovuto rendere fiducia al Chino nella partita interna contro l’Atalanta, facendo rifiatare Ranieri. Fiducia ripagata al meglio, con una buona prestazione e un gol di testa in inserimento da vero centravanti. Dopo la panchina a Genk, Quarta è nuovamente titolare contro l’Udinese. Altra buona prestazione e altro gol da 9 puro, con un taglio in verticale da attaccante nato, ottimo controllo palla e diagonale imparabile.

C’erano mille modi per riprendersi la fiducia dell’allenatore e dell’ambiente gigliato, Quarta ha probabilmente scelto quello più inaspettato: il gol. E oltre che inaspettato anche conveniente, visto che entrambe le reti sono state determinanti per 6 dei 10 punti conquistati della Viola in campionato. Adesso il fattore importante è uno: continuità. E le occasioni non mancheranno, visto anche l'infortunio di Dodo che potrebbe vedere Quarta impiegato, in caso di necessità, anche largo a destra.