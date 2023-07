UFFICIALE: Il Grosseto chiude l'affare con la Fiorentina per un giovane centrocampista

Il Grosseto ha ufficializzato l'acquisto in prestito dalla Fiorentina del centrocampista classe 2004 Lorenzo Aprili, che lo scorso anno ha giocato in prestito nel Prato in Serie D. Questo il comunicato:

“U.S. Grosseto 1912 rende noto di essersi assicurato a titolo temporaneo dalla società ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Aprili, centrocampista classe 2004. Dopo gli esordi nella scuola calcio dell’Albereta, Aprili ha compiuto l’intera trafila nelle giovanili della Fiorentina, arrivando fino alla Primavera di Alberto Aquilani dopo aver disputato un superbo campionato Under 18”.